Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 7.32 15 ottobre 2018 - 07:32

Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi a non chiudere le indagini sul Russiagate. "Non prometto nulla", ha dichiarato in una intervista al popolare programma "60 minutes" della Cbs.

"Ma le dirò che non ho alcuna intenzione di farlo", ha aggiunto, pur pensando che si tratta di una indagine molto scorretta perché non c'è stata collusione di alcun tipo". "Pensate veramente che avrei chiamato la Russia per aiutarmi nelle elezioni? Datemi una pausa. Non sarebbero stati in grado di aiutarmi per nulla. Chiamare la Russia, è così ridicolo", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano