Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 18.17 03 luglio 2018 - 18:17

I piloti di Ryanair con base in Irlanda hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per giovedì 12 luglio, giorno che coincide con l'inizio delle vacanze. Lo scrive la Bbc online, sottolineando che la protesta colpirà migliaia di viaggiatori.

La disputa riguarda la gestione dei trasferimenti tra le diverse basi della compagnia irlandese.

Secondo il sindacato a Ryanair "non c'è un sistema trasparente per affrontare questioni come i trasferimenti tra le basi europee e africane della compagnia, che possono avere un effetto devastante sulla vita familiare" dei piloti.

Sempre i sindacati affermano che la compagnia "non sta prendendo sul serio" le richieste dei piloti.

