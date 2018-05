Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sì alla legge sui giochi in denaro (LGD), no all'iniziativa Moneta intera: è la tendenza che si profila nelle votazioni federali del 10 giugno, stando a due sondaggi pubblicati oggi rispettivamente dall'ente radiotelevisivo SSR e dall'editore Tamedia.

Il primo rilevamento (1411 interpellati) vede i sostenitori della LGD - osteggiata da un referendum in particolare perché percepita come una censura ad internet, visto che limiterà l'accesso al gioco online - al 58%, gli oppositori al 37% e gli indecisi al 5%, mentre per il secondo (6386 partecipanti) i sì sono al 55%, i no al 42% e non schierati al 3%.

La proposta di concedere solo alla Banca nazionale il privilegio di creare denaro è secondo la SSR osteggiata dal 54% dei votanti, è sostenuta dal 34% e rende indeciso il 12% del campione. Il rilevamento Tamedia vede i no 68%, i sì al 29% e le persone ancora neutrali sull'argomento al 3%.

A livello regionale spicca il cambiamento d'opinione intervenuto nella Svizzera italiana riguardo alla legge sui giochi: nel rilevamento SSR di maggio i favorevoli erano il 62%, i contrari il 38%, mentre gli interrogati in maggio mostrano la tendenza opposta: il sì è al 33%, il no al 61%. Stando a Tamedia i sostenitori sono il 39%, i contrari il 55%.

