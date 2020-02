L'omofobia sarà sanzionata come il razzismo. Il popolo svizzero ha accolto con il 63,1% delle schede il divieto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Bocciata dal 57,1% dei votanti l'iniziativa "Più abitazioni a prezzi accessibili".

In totale, i voti favorevoli all'estensione della norma antirazzismo sono stati 1'413'607, mentre i contrari 827'360. Il risultato finale, chiaro sin dalle prime proiezioni, è stato suggellato dai picchi raggiunti in Svizzera romanda: nel canton Vaud il "sì" ha raggiunto l'80,2%, ma si sono anche distinti Ginevra (76,3%), Giura (73,8%), Neuchâtel (73,7%), Basilea Città (71,9%) e Friburgo (68,4%). Ad opporsi al testo solo Appenzello Interno (con il 54,1% di no), Uri (51,1%) e Svitto (51,7%).

Per quanto riguarda l'iniziativa sugli alloggi emerge una spaccatura fra cantoni rurali e urbani. I "no" superano il 60% nella maggioranza dei cantoni germanofoni e addirittura il 70% a Svitto, Obvaldo e Appenzello interno. La stessa tendenza si riscontra in Vallese e Friburgo. In Ticino i "no" hanno raggiunto il 55,4% e nei Grigioni ben il 67,5%.

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020