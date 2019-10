Niente più sacchetti di plastica gratis presso Migros e Coop: i due giganti del commercio al dettaglio estendono ai negozi specializzati dei rispettivi gruppi l'obbligo di pagare un obolo che, a seconda della grandezza del sacchetto, potrà essere fra 5 e 50 centesimi.

La tassa sui sacchetti monouso in plastica alle casse dei supermercati ha portato a una forte riduzione del loro utilizzo, affermano Migros e Coop in due comunicati odierni distinti. Il calo è stato rispettivamente dell'85% e dell'83%. Coop riesce così ad esempio a fare a meno di 850 tonnellate di plastica.

Ora lo stesso approccio sarà adottato dai negozi specializzati. Per Migros questo varrà nei punti vendita SportXX, Melectronics, Do It + Garden, Micasa, Ex Libris e Digitec Galaxus, come pure nei take away. Presso Coop l'iniziativa interessa Coop Edile+Hobby, Coop City, Interdiscount, Fust, Coop Vitality e Import Parfumerie.

