Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 16.26 15 marzo 2018 - 16:26

Le retribuzioni dei manager in Svizzera sono rimaste pressoché invariate nel 2017. Il salario medio era di 3,3 milioni di franchi, in calo dell'1% rispetto all'anno precedente. Lo indica oggi in un comunicato la società di consulenza Hostettler & Company (HCM).

È quanto emerge dall'analisi dei 53 rapporti già pubblicati sugli stipendi di società quotate alla Borsa svizzera. Complessivamente HCM esamina 100 aziende.

Nelle principali aziende dell'indice svizzero SMI la busta paga è rimasta mediamente a 8,2 milioni di franchi. Il Ceo di UBS, Sergio Ermotti, si aggiudica il primo posto in classifica con 14,2 milioni 2017, contro i 13,7 milioni dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le aziende dell'indice SMIM, ovvero i 30 titoli a media capitalizzazione del mercato svizzero dopo i 20 compresi nell'indice principale SMI, la remunerazione media è calata del 5,4%. La causa è il cambiamento dei Ceo. "Un nuovo arrivato guadagna solitamente meno del suo predecessore", spiega HCM.

A livello del consigli di amministrazione, la retribuzione media di 925'000 franchi è aumentata dello 0,9% rispetto al 2016. Se gli stipendi versati ai presidenti delle società dell'SMI sono rimasti invariati, quelli delle aziende SMIM hanno registrato un aumento del 4,7%.

