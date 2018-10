Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I salari di specialisti e lavoratori qualificati presentano notevoli differenze in Svizzera a seconda dei settori e anche delle regioni: tra Zurigo e Ticino per lo stesso lavoro ci possono essere anche 20'000 franchi di differenza.

Lo rileva la "Handelszeitung" sulla base di uno studio condotto in collaborazione con la società di consulenza sul personale Kienbaum.

Fra chi guadagna di più figurano ingegneri e specialisti informatici, con stipendi fino a 140'000 franchi annui, emerge dall'analisi pubblicata oggi anticipatamente online dal settimanale, che ha preso in considerazione 57'212 lavori e i rispettivi loro salari, e tre livelli di funzione ("senior", "esperto", "junior" per gli specialisti, "alta", "media" e "bassa" complessità per gli addetti qualificati).

I settori bancario, assicurativo e biotecnologico risultano le categorie meglio pagate per gli specialisti, mentre in fondo alla scala figurano il commercio, la moda, l'energia e l'approvvigionamento idrico.

I semplici addetti (Sachbearbeiter) devono dal canto loro accontentarsi di salari inferiori: solo lavoratori particolarmente esperti arrivano a superare i 100'000 franchi.

Importante per il livello salariale è anche il luogo di lavoro, rileva lo studio. Specialisti e addetti qualificati sono maggiormente pagati nell'agglomerato zurighese, nella regione del lago Lemano e a Basilea Città. In fondo alla scala c'è il Ticino, ma tra le regioni con i più bassi salari figurano anche cantoni della Svizzera orientale come Turgovia e San Gallo.

Gli aumenti salariali risultano assai magri per le professioni considerate rispetto al 2017. Tra gli specialisti i "senior" ricevono solo lo 0,5% in più, gli "junior" lo 0,9%. Per quanto riguarda gli addetti gli aumenti si situano tra lo 0,7 e lo 0,8%. L'anno scorso erano stati rilevati aumenti anche oltre l'1%.

