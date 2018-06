Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sale l'inflazione in Svizzera: in maggio i prezzi sono aumentati dello 0,4% rispetto ad aprile e dell'1,0% su base annua. Nel mese precedente la crescita era stata rispettivamente dello 0,2 e dello 0,8%.

La progressione registrata nel quinto mese dell'anno è dovuta a vari fattori, spiega l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato odierno. Sono in particolare aumentati i prezzi dei prodotti petroliferi e della frutta fresca. In calo per contro il costo dei farmaci.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo si è attestato a 102,1 punti. Il rincaro annuo è nuovamente positivo dal gennaio 2017, dopo essere stato a lungo negativo.

In maggio i prezzi dei prodotti svizzeri - in rapporto ad aprile - sono aumentati dello 0,2%, mentre l'incremento è stato dello 0,8% per i prodotti importati. In confronto allo stesso mese del 2017 vi sono pure state due progressioni, rispettivamente dello 0,4% e del 2,7%.

Lo zoccolo dell'inflazione - vale a dire senza prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti - si è attestato allo 0,1% (mensile) e allo 0,4% (annuale).

