Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 20.00 11 giugno 2018 - 20:00

La salma del celebre chef e personaggio televisivo Anthony Bourdain è bloccata per cavilli burocratici in Francia. Lo ha detto la madre Gladys Bourdain, 83 anni, al New York Post.

La madre ha spiegato che "non lasceranno riportare il corpo negli Usa ancora per un paio di giorni, per via di alcune formalità" che devono essere completate.

"Ho vissuto lì per 5 anni - ha precisato - niente viene fatto velocemente". A organizzare il funerale ha spiegato che sarà l'ex moglie dello chef, Ottavia Busia Bourdain, madre della loro figlia 11enne e con cui lui era rimasto in buoni rapporti.

