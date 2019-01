Da beniamino delle folle scozzesi indipendentiste e portabandiera del vessillo con la croce di Sant'Andrea a imputato per tentato stupro e molestie.

Cala l'ombra della vergogna su Alex Salmond, 64enne ex first minister di Edimburgo ed ex leader dello Scottish National Party (Snp), arrestato oggi a poco più di 4 anni dal referendum del 2014 in cui la Scozia andò vicino come mai prima in epoca moderna al sogno secessionista della separazione dal Regno Unito e dai cugini inglesi: negato di misura dalle urne con un 55% di no contro un 45% di sì.

Il picco di una carriera politica a cui quella sconfitta aveva messo la parola fine. Ma non di una popolarità rimasta a lungo intatta e che invece rischia di ricevere adesso un colpo mortale. La vicenda che lo ha investito, fino a portarlo nelle scorse ore all'arresto, è solo l'ultimo degli scandali di sospette molestie che hanno toccato il mondo politico d'oltremanica. L'ultimo e potenzialmente uno dei più gravi.

Salmond è accusato dalla polizia scozzese di un caso di presunto tentativo di stupro, oltre che di una decina di altri episodi che configurerebbero i reati di aggressione sessuale, comportamento indecente e disturbo della quiete. Si tratta, a quando riferiscono i media, del frutto delle denunce - emerse già nei mesi scorsi - presentate contro di lui da almeno due donne, entrambe dipendenti degli uffici del governo di Edimburgo quando Salmond ne era a capo.

Denunce che l'ex first minister aveva a più riprese cercato di far rientrare attraverso proposte di transazioni e arbitrati, ammettendo di "non essere un angelo" in fatto di relazioni extraconiugali o di avances, ma negando sempre ogni azione illegale. E su cui invece la polizia ritiene evidentemente d'aver trovato a questo punto indizi sufficienti.

