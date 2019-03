Discendente di una prestigiosa dinastia (Porsche, VW), Toni Piëch sta forse per dare nuova vita all'industria automobilistica svizzera.

Piëch Automotive presenterà domani a Ginevra, in vista dell'apertura del Salone dell'automobile giovedì, il suo nuovo modello Piëch Mark Zero, un'auto sportiva elettrica svizzera del valore di circa 200'000 franchi. "Abbiamo scelto il Salone di Ginevra per una questione di data, tre anni prima del lancio previsto della vettura, ma anche perché questo evento si è fatto un nome nell'innovazione. La manifestazione enfatizza chiaramente l'elettrico e ha un fascino che non necessariamente troviamo altrove", ha dichiarato oggi all'agenzia finanziaria AWP il portavoce di Piëch Automotive, Peter Thul.

La Piëch Mark Zero è stata progettata a Zurigo ed è il primo prodotto di una "famiglia di veicoli" che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi tre anni: un'auto sportiva SUV, un modello biposto e un modello a quattro posti. La produzione annuale totale di questi modelli è prevista tra le 8000 e le 10'000 unità, ha precisato Thul.

Neuer Inhalt Horizontal Line