Di fronte ai cambiamenti strutturali che interessano le fiere, il Salone dell'auto di Ginevra sta valutando il suo futuro. L'89esima edizione, che si terrà dal 7 al 17 marzo, sarà l'ultima nella sua forma attuale e l'ultima per il direttore André Hefti.

I manager vogliono diversificare il pubblico attirando gli appassionati di tecnologia.

Tra 650'000 e 700'000 visitatori e 10'000 giornalisti dovrebbero affollare Palexpo tra due settimane, ha detto oggi in una conferenza stampa Hefti, che in luglio passerà il testimone a Olivier Rihs. "Anche se siamo considerati una fiera classica, apprezzata per questo, dobbiamo evolvere sviluppando la digitalizzazione, soprattutto per migliorare la comunicazione", ha detto dal canto suo il presidente Maurice Turettini.

Secondo François Launaz, presidente dell'associazione svizzera degli importatori di automobili, il motor show ginevrino dovrà trasformarsi in un "salone della mobilità". Gli organizzatori dovranno anche tenere conto dell'attuale entusiasmo per i veicoli a trazione alternativa, le cui nuove immatricolazioni sono aumentate del 23% in Svizzera nel 2018.

Quest'anno il Geneva International Motor Show si trova ad affrontare la defezione di diversi grandi marchi come Opel, Volvo, Hyundai e Ford - che promuoveranno i loro nuovi modelli attraverso altri canali - ma altri 34 espositori parteciperanno per la prima volta all'evento. Gli organizzatori annunciano 94 anteprime, 74 delle quali mondiali. Sotto i riflettori anche alcuni produttori svizzeri, tra cui Kyburz che fornisce scooter elettrici alla Posta.

Il settore automobilistico in Svizzera genera un fatturato annuo di 93 miliardi di franchi, pari al 14% del PIL nazionale, secondo le statistiche di Auto-Svizzera. Dà lavoro a 224'000 persone per un totale di 20'200 aziende.

