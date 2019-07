I tre principali saloni europei dell'automobile - Francoforte, Ginevra e Parigi - stanno cambiando pelle rapidamente.

A Francoforte, gli organizzatori si stanno focalizzando maggiormente sugli espositori tedeschi, a Ginevra i visitatori sono invitati a testare le auto elettriche, mentre a Parigi si punta sull'organizzazione di manifestazioni a margine della manifestazione che non riguardano solo il mondo della quattro ruote.

"In futuro, rimarrà un solo grande salone automobilistico in Europa", ha dichiarato oggi all'AWP Olivier Rihs, il nuovo direttore del Geneva International Motor Show (GIMS), il Salone di Ginevra. Tutti gli attori sono costretti a innovare in un settore in rapida evoluzione. "In questo senso, le notizie annunciate oggi a Parigi e Francoforte non devono essere interpretate negativamente".

Ginevra ha svelato di recente ai media specializzati tre novità per la 90esima edizione prevista dal 5 al 15 marzo 2020. La principale riguarda il padiglione 7 del Palexpo dove verrà costruito un circuito lungo il quale il pubblico potrà testare i veicoli elettrici. In un recente sondaggio, gli organizzatori hanno scoperto che il 97% dei proprietari di auto non ha mai guidato un veicolo elettrico o ibrido.

Il salone di Ginevra, rispetto ai suoi concorrenti, mantiene il vantaggio di essere organizzato su "terreno neutrale", un atout cui i marchi sono sensibili quando si presentano a livello internazionale. Ma "dobbiamo innovare ogni anno, mentre prima potevamo fare più o meno la stessa cosa per 30 o 40 anni", ha sottolineato Rihs.

