Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 18.37 13 marzo 2018 - 18:37

Salt ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato in calo del 6,6% a 1,05 miliardi di franchi. L'utile operativo EBITDA è per contro salito del 9,7% rispetto all'esercizio precedente, a 474,9 milioni, ha comunicato in serata l'operatore di telecomunicazioni.

Il margine EBITDA è migliorato dal 38,5 al 45,2%. Il numero degli abbonati alla telefonia mobile è salito dell'1,7% a 1,22 milioni, quello dei clienti prepaid del 2% a 683'000.

Neuer Inhalt Horizontal Line