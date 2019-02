Nuova offerta di Salt senza spese di roaming per Ue e Nordamerica

L'operatore telecom Salt ha lanciato oggi una nuova offerta di telefonia mobile senza spese di roaming per l'Unione europea e l'America del Nord. Un abbonamento simile era stato annunciato da Swisscom alla fine di gennaio.

L'offerta del terzo operatore svizzero si chiama "Plus Europe" e comprende internet mobile, chiamate, SMS e MMS illimitati in Svizzera, nonché nell'Ue, gli Stati Uniti e il Canada, indica Sald in una nota odierna.

Questo annuncio fa quindi seguito alla nuova offerta di Swisscom, denominata "inOne mobile go" che propone un abbonamento mobile ad uso illimitato nell'Unione europea, senza spese di roaming.

