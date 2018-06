Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 giugno 2018 12.49

"La Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso". Lo ha sottolineato il ministro italiano dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.

"È segno che qualcosa sta cambiando, non siamo più gli zerbini d'Europa", ha aggiunto.

"Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66.000. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri...", ha aggiunto parlando ad un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza).

