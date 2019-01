Salvini e la Nutella, Matteo vende immagine uomo comune

Matteo Salvini e la Nutella finiscono sul New York Times.

Il quotidiano dedica un lungo articolo alla strategia mediatica del vicepremier italiano e al suo uso dei social media che ricorda in parte Donald Trump, che ha fatto di Twitter il suo principale canale di comunicazione.

Ricordando le immagini postate da Salvini su Facebook o Instagram con un piatto di pasta Barilla o un bicchiere di Barolo, il Nyt sottolinea come "non si tratta di collocamento dei prodotti o di nazionalismo culinario", bensì di "una strategia ben studiata per vendere la sua immagine di uomo comune in un'era ostile alle elite".

Su questa strategia - si afferma - Salvini ha costruito il suo successo di "uomo politico più potente in Italia che ha di gran lunga eclissato l'influenza del primo ministro che molti considerano un burattino".

Neuer Inhalt Horizontal Line