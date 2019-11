Matteo Salvini con la pistola in pugno che spara a due africani in versione zombie. È "La pacchia è finita", l'opera di Salvatore Scuotto, artista partenopeo che ha scelto il nome d'arte di Morales.

Un'opera che attacca frontalmente il leader della Lega nella sua prima mostra di sculture che viene inaugurata oggi nella galleria Nabi a Napoli.

Un'opera che indigna Salvini: "Cosa non si fa - commenta l'ex ministro - per farsi un po' di pubblicità, che squallore. La 'scultura' che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è istigazione all'odio e alla violenza, altro che arte. Non vedo l'ora di tornare a Napoli per ammirare i fantastici Presepi tradizionali, non queste porcherie".

Neuer Inhalt Horizontal Line