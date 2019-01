Samsung punta alla sostenibilità ambientale. L'azienda coreana ha annunciato che a partire dalla prima metà del 2019 inizierà a sostituire con carta e materiali riciclati la plastica usata attualmente per l'imballaggio dei suoi prodotti.

La misura - che riguarderà dagli smartphone agli elettrodomestici - mette la compagnia sulla scia di Apple, da tempo in prima linea nell'uso di materiali sostenibili, nel riciclo e anche nell'alimentazione delle proprie attività con energie pulite.

Per il rinnovamento dei processi di packaging dei prodotti, Samsung ha spiegato di aver costituito una task force aziendale che coinvolge i reparti di progettazione e sviluppo, acquisti, marketing e controllo della qualità.

Nel dettaglio per telefoni, tablet e i prodotti indossabili Samsung sostituirà la plastica degli involucri con una nuova tipologia di stampi ecologici. La società modificherà anche il design dei caricabatterie dei telefoni, sostituendo l'esterno lucido con una finitura opaca ed eliminando le pellicole in plastica.

I sacchetti di plastica usati per proteggere la superficie di elettrodomestici quali TV, frigoriferi e condizionatori saranno rimpiazzati da sacchetti fatti di materiali riciclati e bioplastiche. Per quanto riguarda la carta, infine, saranno usati solo materiali in fibra certificati da enti ambientali internazionali.

