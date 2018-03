Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 febbraio 2018 14.31

Al Mobile World Congress, la fiera della telefonia che prenderà il via a Barcellona il 26 febbraio, Samsung avrà campo libero. La compagnia sudcoreana mostrerà il Galaxy S9, il suo top di gamma, senza rivali.

Huawei, Google, Htc e Xiaomi saranno infatti presenti alla manifestazione, ma non per svelare i loro dispositivi di fascia alta, per i quali bisognerà attendere i prossimi mesi. E Apple, al solito, diserterà la manifestazione.

Al più importante evento del settore, Samsung porterà lo smartphone che danni rivaleggia con l'iPhone: il Galaxy S9 e il fratello maggiore S9 Plus proveranno a sorprendere i visitatori con una fotocamera "reinventata", che dà modo di variare manualmente l'apertura del diaframma per ottenere foto nitide anche con poca luce.

A insidiare Samsung proverà LG, che ha messo l'intelligenza artificiale nella fotocamera del nuovo smartphone V30. La novità si chiama Vision AI, e fa essenzialmente due cose: suggerisce la migliore modalità di scatto di ciò che è inquadrato e riconosce gli oggetti, indicando poi dove poterli comprare.

Sui 100mila metri quadrati di spazio espositivo ci saranno anche smartphone di aziende come Sony, Nokia, Motorola, Asus, Alcatel, Wiko, ma nulla che sulla carta può rubare la scena a Samsung. Huawei dovrebbe puntare su tablet e convertibili, Htc sul visore per la realtà virtuale Vive Pro. Google parlerà delle novità di Android, mentre Xiaomi porterà forse il Mi Mix 2S, ma non l'atteso Mi 7.

