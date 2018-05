Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 19.12 18 maggio 2018 - 19:12

Torpedone in fiamme nel San Bernardino

Un torpedone in fiamme ha portato alla chiusura completa oggi pomeriggio della galleria del San Bernardino. Due persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo.

Il traforo potrebbe rimanere chiuso durante il fine settimana di Pentecoste, con conseguenze sulla viabilità anche sull'asse del San Gottardo.

Sul veicolo c'erano 22 persone che tornavano in Baviera dopo vacanze in Italia, riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le fiamme sono divampate attorno alle 13.30, indica da parte sua la polizia cantonale in una nota. Un video pubblicato a inizio pomeriggio dal portale blick.ch mostra una colonna di fumo nero fuoriuscire da un camino di aerazione del traforo.

Stando a Viasuisse, il traforo potrebbe rimanere chiuso durante tutto il fine settimana di Pentecoste. In particolare, devono essere verificati i danni subiti dall'infrastruttura. I mezzi fino a 3,5 tonnellate potranno comunque transitare sul passo.

