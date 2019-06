I cittadini sangallesi, chiamati oggi alle urne, hanno approvato con il 62,9% dei voti un credito edilizio di 160 milioni di franchi destinato al nuovo campus dell'Università di San Gallo (HSG).

I voti favorevoli sono stati 51'278, quelli contrari 30'232. L'affluenza alle urne è stata del 26,1%.

Il nuovo campus, sorgerà a valle dell'attuale università, in zona Platztor, a ridosso del centro cittadino, e potrà ospitare 3'000 studenti. I costi complessivi sono stati calcolati in 207 milioni di franchi, con una partecipazione di 25 milioni da parte della Confederazione, 20 milioni a carico della stessa HSG e 2 milioni assicurati dalla città attraverso la cessione del terreno.

L'attuale sede dell'Università, sulla collina di Rosenberg, è stata concepita per ospitare 5'000 studenti. L'ateneo, prediletto dai futuri manager, conta attualmente 8'600 iscritti, cui si aggiungono 3'000 dipendenti. Il credito non era contestato: il parlamento cantonale lo aveva ratificato lo scorso 19 febbraio con 101 voti a favore, 3 contrari e 5 astenuti.

Approvato, con il 53,7% dei voti, anche un secondo credito di 22,3 milioni di franchi, che serviranno a costruire una "casa della risonanza" (Klanghaus). I "sì" sono stati 43'980 e i "no" 37'951. Si tratta di una struttura in legno, con studio di registrazione e locale di prova, inserito in una conca naturale che si affaccia sul lago di Schwendi, in Toggenburgo, nel comune di Alt St. Johann. Il progetto, ideato dallo studio di architettura Meili e Peter di Zurigo, garantirà un'acustica eccezionale. Sarà gestito dalla fondazione Klangwelt, che ha raccolto fondi per 5,3 milioni di franchi.

