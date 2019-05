Ancora una fine settimana difficile per gli automobilisti diretti a sud delle Alpi. Poco dopo mezzogiorno, davanti al tunnel del San Gottardo c'erano già 10 km di colonna con tempi d'attesa di un'ora e 40 minuti, precisa un comunicato odierno del TCS.

A Airolo, in direzione nord, il tempo di attesa per entrare in galleria è al momento di 20 minuti. Per l'Ascensione, la settimana prossima, sono attesi ulteriori disagi.

