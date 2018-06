Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Iniziativa delle Alpi presenta un'opposizione al progetto esecutivo relativo al raddoppio della galleria del San Gottardo: bisogna regolare in maniera più vincolante il divieto di aumento della capacità stradale.

Su questo tema, secondo quanto si legge in un comunicato odierno dell'organizzazione, il progetto esecutivo non è sufficientemente chiaro.

L'opposizione non è diretta contro il progetto in sé, poiché "l'Iniziativa delle Alpi Alpi riconosce e rispetta la decisione popolare". Si tratta piuttosto degli aspetti che riguardano il volume, il monitoraggio e il dosaggio del traffico, che al momento non sono abbastanza integrati nel progetto.

In questo progetto esecutivo si afferma che "nel corso delle prossime fasi di progettazione è necessario verificare quali misure siano necessarie per poter garantire il funzionamento del sistema di dosaggio anche durante le fasi di costruzione e ristrutturazione e nello stato finale". Una frase che non soddisfa l'organizzazione, secondo la quale la futura capacità deve essere affrontata fin da subito, in maniera chiara e vincolante.

