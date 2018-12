San Gottardo: veicolo in fiamme, chiusa galleria per due ore

Un'auto in fiamme nella galleria del San Gottardo ha provocato code ai due portali del tunnel (foto d'archivio)

La galleria del San Gottardo è stata chiusa stamane per due ore in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme. Nessuno è rimasto ferito, indica una nota della polizia urana.

A bordo della vettura, con targhe italiane, c'erano due donne e un cane. L'auto era diretta a nord quando, circa sette chilometri dopo l'ingresso sud del traforo, sono divampate le fiamme. Erano le 10.15.

Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo in una delle apposite aree di soccorso e il sistema di allarme della galleria è scattato automaticamente, bloccando gli ingressi.

I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme, ma il veicolo è andato completamente distrutto. Ai due portali si sono formate code.

