"Se Joe Biden entra alla convention democratica o nella fine del primarie con più voti di me sarà il vincitore": lo ha detto Bernie Sanders.

"Se Joe Biden entra alla convention democratica o nella fine del primarie con più voti di me sarà il vincitore": lo ha detto Bernie Sanders alla tv Msnbc.

Sanders a quindi escluso di voler usare le opzioni di una convention aperta (alleanze e sostegno dei superdelegati alla seconda votazione) se nessuno dei due ottenesse la maggioranza dei delegati. Sanders ha ammonito che "sarebbe un vero disastro per il partito" se i superdelegati optassero per qualcuno che non ha vinto il voto popolare.

Neuer Inhalt Horizontal Line