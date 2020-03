Bernie Sanders al momento non è intenzionato ad abbandonare la campagna elettorale nel caso di una sconfitta in Michigan. Lo afferma lo stesso senatore del Vermont in un'intervista a Fox

Sanders ha anche precisato che sosterrà Joe Biden, qualora questi dovesse aggiudicarsi la nomination democratica. Il Michigan, che ha in palio 125 delegati, voterà martedì 10 marzo.

