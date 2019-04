La cassa malattia Sanitas ha più che triplicato il suo utile netto nel 2018, portandolo da 11,5 milioni l'anno prima a 34,8 milioni di franchi. L'assicurazione di base ha contribuito al risultato con 28,4 milioni, quella complementare privata con 6,4 milioni.

I premi incassati sono saliti del 2,9% a 2,90 miliardi di franchi, di cui 1,90 miliardi provenienti dall'assicurazione di base e quasi 773'000 da quelle complementari private. Le prestazioni sono al contempo diminuite dell'1,8% attestandosi a 2,56 miliardi di franchi, grazie soprattutto al calo dei costi delle prestazioni nell'ambito degli ospedali per casi acuti. Il numero degli assicurati è salito in un anno del 2,4% a 835'000.

Un 2018 difficile dal punto di vista degli investimenti ha impedito a Sanitas di realizzare un risultato d'esercizio ancora migliore, si legge in un comunicato diramato oggi. Il 2019 - si legge - sarà caratterizzato da ulteriori investimenti nei prodotti e servizi del futuro, come il lancio in autunno di un innovativo modello assicurativo alternativo (MAA).

Neuer Inhalt Horizontal Line