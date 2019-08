La Rai ha sciolto le riserve: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, edizione che celebrerà i 70 anni del festival. Assieme a lui, nel corso delle cinque serate, volti che hanno costruito la storia del Festival.

"Ho avuto oggi la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore: il sogno, da quando si è ragazzi, è quello di poter condurre da grandi il Festival di Sanremo", commenta emozionato Amadeus.

Un festival "nel segno della storia", ma anche un "evento multipiattaforma", in grado di spingere ancora di più sul coinvolgimento dei giovani, consolidando una tendenza in atto da diversi anni. E soprattutto un'edizione corale, che vedrà Amadeus affiancato da diversi compagni di viaggio: si scommette già su incursioni, magari in tutte le serate, del sodale Fiorello, che si è già 'sbilanciato' nei giorni scorsi sulla sua presenza all'Ariston, anche in un siparietto con Jovanotti ("Ci chiami come ospiti?). E si pensa anche, naturalmente, a Pippo Baudo, recordman assoluto con 13 conduzioni, a Fabio Fazio, Carlo Conti e Piero Chiambretti.

