L'eurodeputato italiano del PD David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo.

L'elezione dell'ex giornalista della Rai è avvenuta alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti, ha annunciato il presidente uscente dell'Eurocamera a Strasburgo Antonio Tajani.

"Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione", ha detto Sassoli prendendo la parola subito dopo l'annuncio della sua elezione. Un lungo applauso dell'aula ha salutato il ringraziamento rivolto a Tajani.

Meno entusiastica la reazione del vicepremier italiano Matteo Salvini: "Il Parlamento europeo ha appena eletto un parlamentare del Pd presidente, un ex giornalista della Rai, magari ancora col contratto giornalistico della televisione pubblica. Bello, rispettoso, del voto degli italiani e degli europei avere un uomo di sinistra a presiedere il Parlamento europeo, magari con il voto di qualcuno di centrodestra, anzi sicuramente", ha affermato il ministro leghista durante una diretta Facebook.

