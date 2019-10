KEYSTONE/AP/MOHAMED SHEIKH NOR

Secondo Save the Children, quasi 13 milioni di persone, tra cui 6,5 milioni di bambini, sono colpite dalla fame nel Corno d'Africa. La regione è alle prese con il più basso livello di piogge dal 1981.

Sono quasi 13 milioni, tra cui 6,5 milioni di bambini, le persone colpite dalla fame nel Corno d'Africa, regione alle prese con il più basso livello di piogge dal 1981. Lo riferisce Save the Children in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione.

La situazione di insicurezza alimentare nel Corno d'Africa si sta aggravando, sottolinea in una nota Save the Children, con la possibilità che le famiglie debbano affrontare una crisi ancora peggiore rispetto a quella del 2017.

"I nostri ripetuti appelli alla comunità internazionale negli ultimi due anni per un aumento dei fondi per gli aiuti - denuncia Filippo Ungaro, portavoce dell'organizzazione - sono caduti nel vuoto, con il risultato che ora la fame colpisce moltissimi bambini".

I programmi di Save the Children nel Corno d'Africa necessitano di ulteriori 100 milioni di dollari, per sostenere il fabbisogno nutrizionale giornaliero delle persone, fornire assistenza sanitaria salvavita e rinforzare i sistemi in essere perché si possano adattare agli effetti dei fenomeni climatici, aggiunge l'organizzazione umanitaria.

