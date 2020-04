Samih Sawiris, noto per il suo complesso turistico e immobiliare ad Andermatt (UR), ha acquisito la maggioranza del grande tour operator tedesco FTI Group, attivo anche in Svizzera.

L'imprenditore egiziano proprietario di Orascom Development Holding (ODH), multinazionale con sede nel canton Uri che controlla il 49% di Andermatt Swiss Alps, deteneva finora tramite la sua società SOSTNT una quota del 33,6% in FTI Group. Ora attraverso un aumento di capitale della società con sede a Monaco di Baviera la sua quota è salita al 75,1%.

L'aumento di capitale è stato decisivo per l'allestimento del pacchetto di finanziamento, che comprende anche garanzie statali, deciso a inizio aprile per il tour operator che, come tutto il settore turistico, è fortemente colpito degli effetti della pandemia da coronavirus. L'importo iniettato non viene comunicato. Il management di FTI Group resterà immutato.

FTI Group conta 12'000 collaboratori nel mondo e nell'esercizio 2018/19 ha generato un giro d'affari di 4,1 miliardi di euro (4,35 miliardi di franchi al cambio attuale). Attivo in Germania, Svizzera, Austria, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi con diversi marchi, a suo dire è il terzo maggior tour operator d'Europa, con 120 destinazioni in tutto il mondo e 8 milioni di clienti all'anno.

Sawiris era entrato nel capitale del gruppo tedesco nel 2014. Oggi parla di "un'operazione vantaggiosa per tutti per affrontare insieme la difficile situazione attuale".

In un'intervista dello scorso novembre al portale Travelnews.ch, il 63enne affermava che "nonostante le critiche allora formulate nei confronti del mio impegno, la partecipazione in FTI è stata una delle migliori decisioni che io abbia mai preso. Abbiamo guadagnato da due a tre volte di più di quanto ci sia costata la partecipazione".

In seguito alla primavera araba FTI era finita in difficoltà finanziarie; allo stesso tempo i letti del resort El Gouna, di Sawiris, sul Mar Rosso in Egitto, restavano vuoti. "In fondo è logico, se qualcuno li salva sono grati. E FTI ha dimostrato la propria gratitudine riempiendo a tutta forza El Gouna con clienti in un periodo in cui dopo la primavera araba c'erano ovunque problemi", aveva affermato su Travelnews.ch.

"Senza FTI non avremmo mai riempito così in fretta nemmeno i nostri complessi turistici in Oman. Il successo ha poi attirato altri tour operator. L'impegno in FTI è una buona cosa."

