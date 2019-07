Vent'anni or sono la Svizzera visse una delle più gravi tragedie della sua storia: un'onda di piena seguita a un nubifragio spazzò via decine di persone che stavano praticando il canyoning nelle gole del Saxetbach, nell'Oberland bernese.

Ventun giovani - 18 turisti, soprattutto australiani e neozelandesi, nonché tre guide - persero la vita. Non mancarono le polemiche. Il Saxetbach è un torrente che scende di solito tranquillo nella Saxettal verso Wilderswil, presso Interlaken, ma che quel giorno, il 27 luglio 1999, un improvviso - ma non imprevisto - violento temporale trasformò in una trappola mortale.

L'ora del destino scoccò alle 16.30. In quel momento nel greto del torrente si trovavano quattro gruppi con in totale 45 turisti sotto la responsabilità della società Adventure World, che organizzava tour di torrentismo. L'onda improvvisa, che oltre ad acqua portava con sé sassi, tronchi e altro materiale, si abbatté con forza inaudita, trascinando via i componenti dei due primi gruppi e di quelli di mezzo.

Nelle successive ore diversi corpi vennero trascinati dalla corrente, attraverso la Lütschine (corso d'acqua in cui si immette il Saxetbach), finendo nel lago di Brienz. Una vittima non venne mai trovata e manca tuttora all'appello: si tratta di una giovane australiana che era in viaggio di nozze. Si presume che il suo cadavere si trovi, sotterrato dalla ghiaia, sul fondo del lago.

