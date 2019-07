Mi scuso per l'imbarazzante errore, ma navighiamo a vista e dobbiamo prendere decisioni molto rapidamente: è la reazione di Gunnar Jansen, maggiore e leader della Patrouille Suisse, la pattuglia acrobatica che sabato si è esibita nei cieli di un villaggio sbagliato.

"L'episodio mi imbarazza molto", ammette Jansen in interviste pubblicate dai portali di Blick, 20 Minuten e Neue Zürcher Zeitung. Invece che a Langenbruck (BL), dove si trovavano i partecipanti alle commemorazioni per il centenario dalla morte del pioniere dell'aviazione elvetica Oskar Bider, i jet sono sfrecciati sopra Mümliswil (SO), dove era in corso una festa di jodel. Le due località distano circa 5 chilometri. La notizia, rivelata ieri dai media, ha avuto ampia diffusione.

"Mi dispiace profondamente per gli invitati e tutte le persone arrivate a Langenbruck per vederci", dice Jansen. Il pilota ha oltre 2500 ore di volo alle spalle: "per fortuna è la prima, e spero l'ultima volta, che è successo qualcosa del genere".

All'origine dell'errore è stata probabilmente la presenza di un elicottero apparso improvvisamente nelle vicinanze della squadriglia, che ha distratto per qualche secondo il suo capo.

