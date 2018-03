Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 14.57 27 febbraio 2018 - 14:57

Presto tre matricole in borsa: Medartis, società basilese specializzata in tecnologie mediche, il fabbricante zurighese di sensori Sensirion e la rete sociale Asmallworld intendono sbarcare sul mercato nel corso dell'anno.

Medartis punta ad affacciarsi sul mercato dei capitali nel primo semestre, si legge in un comunicato odierno. L'obiettivo è finanziare la crescita e aumentare la visibilità presso i chirurghi del mondo intero.

Fondato nel 1997 dall'imprenditore Thomas Straumann, il gruppo è specializzato nella fabbricazione di impianti chirurgici e strumenti per osteosintesi. Nel 2017 ha realizzato un giro d'affari di 105 milioni, in progressione del 14% rispetto all'anno prima. L'utile operativo a livello Ebitda si è attestato a 19 milioni. I prodotti sono distribuiti in 44 paesi.

L'azienda - che attualmente conta 480 dipendenti, fra cui 220 a Basilea - era stata originariamente concepita come una diversificazione per lo specialista di impianti dentali Straumann. Le due imprese hanno però poi seguito percorsi distinti. Gli azionisti di riferimento, fra cui quello di maggioranza, Thomas Straumann, si sono impegnati a rimanere azionisti a lungo termine della società.

Anche il produttore di sensori Sensirion intende arrivare alla prima quotazione nei prossimi mesi: il momento esatto dipenderà dalla condizioni di mercato. Il gruppo punta a sviluppare la propria attività e a garantire gli investimenti a lungo termine.

La società con sede a Stäfa (ZH) metterà sul mercato una parte delle azioni (55,5%) detenute dall'azionista di maggioranza Gottlieb Knoch ed emetterà nuovi titoli per circa 55 milioni di franchi. I fondatori e copresidenti Felix Mayer e Moritz Lechner continueranno a lavorare all'interno dell'azienda: insieme detengono il 14% del capitale sociale.

L'anno scorso Sensirion ha inserito nel conto economico 148 milioni di franchi di ricavi (+13%). L'Ebitda è stato di 26 milioni. Fondata nel 1998, la società è specializzata nella produzione di sensori usati in vari ambiti che vanno dalla tecnologia medica all'automobile passando dall'elettronica di consumo. Attualmente dispone di 735 posti di lavoro ed opera in Europa, Stati Uniti, Cina, Taiwan, Giappone e Corea del Sud.

La terza IPO (Initial pubblic offering, offerta al pubblico dei titoli di una società che intende quotarsi) concerne Asmallworld (ASW), che intende esordire nelle prossime settimane.

La società zurighese - a registro di commercio dal 2012 - non necessita di fondi supplementari per i prossimi passi di crescita e quindi non emetterà nuove azioni, si legge in un comunicato odierno. Con l'entrata sul mercato dei capitali l'impresa spera però di migliorare la sua visibilità e di accedere in futuro in modo più facile a nuovi finanziamenti.

L'azionista principale è la holding ASW Capital di Küssnacht (SZ), che detiene circa il 60% del capitale. Asmallworld ha 28'000 affiliati: oltre alla piattaforma online la ditta gestisce più di 1000 eventi all'anno, in cui i membri possono ampliare la loro rete di conoscenze private e professionali.

Neuer Inhalt Horizontal Line