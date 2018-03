Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il cantante irlandese Bono si è detto "profondamente dispiaciuto" per gli episodi di bullismo e abusi emersi nell'organizzazione di beneficenza 'One' da lui co-fondata in seguito a un'inchiesta del domenicale Mail on Sunday.

"Odio il bullismo - ha detto il frontman degli U2 al domenicale -. Non lo sopporto". Tra le accuse rivolte all'organizzazione, scrive il Mail on Sunday, c'è quella di una dipendente sposata che si è vista retrocedere di grado per non avere accettato di fare sesso con un anziano parlamentare della Tanzania. Dall'inchiesta è emerso inoltre che la 'One' non ha pagato le tasse, nonostante le sue campagne contro l'evasione fiscale, e avrebbe assunto illegalmente personale straniero con visti turistici.

Bono, da parte sua, si è detto "scosso e furioso" per la portata delle accuse e si è impegnato ad incontrare e chiedere scusa personalmente alle vittime degli abusi. L'organizzazione, scrive il domenicale, è ora al centro di una causa legale multimilionaria.

