Quasi 8'000 Boy scout d'America sono stati accusati di abusi sessuali su minori dal 1944, e per questo sono stati cacciati dall'organizzazione.

Dal 1944 al 2016, secondo i dati riportati dai media americani, 7'819 leader e volontari avrebbero abusato sessualmente di 12'254 vittime.

A rivelare la portata degli abusi è stata l'esperta Janet Warren, docente all'University of Virginia, durante la sua testimonianza in un processo per abusi sessuali su minori in una compagnia teatrale per bambini a Minneapolis, in Minnesota.

