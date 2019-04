L'attrice Felicity Huffman, una delle protagoniste della serie 'Desperate housewives', rischia fino a 10 mesi di carcere per lo scandalo delle mazzette per favorire le ammissioni al college. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti.

Huffman e altri 13 genitori si sono dichiarati colpevoli di aver cospirato per commettere la frode e far ammettere i figli in università prestigiose. L'accusa chiederà fra i quattro e i 10 mesi di reclusione per la star.

