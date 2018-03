Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 11.07 12 febbraio 2018 - 11:07

La stampa britannica insiste oggi nelle denunce dello scandalo sessuale che rischia di travolgere Oxfam e di toccare altre ong umanitarie.

Ed è in particolare il Times a fare nuove rivelazioni, accusando l'organizzazione di aver "ignorato diversi avvertimenti" - prima di decidersi a intervenire a cose fatte - sul comportamento di alcuni suoi operatori accusati di aver messo su un giro di prostitute, in parte probabilmente minorenni, e partecipato a festini durante i soccorsi per il devastante terremoto di Haiti del 2010.

I vertici attuali di Oxfam - la presidente Caroline Thomson e il chief executive Mark Goldring - sono intanto attesi oggi da una delicata convocazione della ministra per la Cooperazione Internazionale, Penny Mordaunt, che ha minacciato di tagliar loro fondi governativi (32 milioni di sterline nel 2017) e di destinarli ad altri in mancanza di chiarezza e d'impegni precisi per il futuro.

All'incontro è invitata pure Michelle Russell, responsabile delle investigazioni presso la Charity Commission, agenzia di controllo britannica sulle ong.

Neuer Inhalt Horizontal Line