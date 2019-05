Doan Thi Huong, la donna vietnamita di 30 anni condannata in Malaysia a metà aprile a 40 mesi di carcere per la morte di Kim Jong-nam, il fratellastro maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un, è stata scarcerata e già in giornata dovrebbe fare ritorno in patria.

Lo riportano i media locali, secondo cui Doan è uscita dalla prigione femminile di Kajang, a Kuala Lumpur, scortata dai funzionari dell'immigrazione malese per l'espulsione.

La donna era stata arrestata più di due anni fa insieme all'indonesiana Siti Aisyah, 27 anni, per il ruolo avuto nella morte di Kim, il 13 febbraio del 2017, usando il gas nervino Vx all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur in un piano ordito, secondo l'intelligence sudcoreana e Usa, da agenti nordcoreani per eliminare il fratellastro del "supremo leader".

Doan è allo stato attuale l'unica persona condannata in merito alla vicenda, mentre alcune settimana fa la coimputata indonesiana è stata scarcerata, verosilmente su pressioni diplomatiche di Giakarta, dopo il ritiro a sorpresa delle accuse nei suoi confronti.

Le due donne si dichiararono da subito innocenti, anche nell'udienza preliminare del processo, raccontando che ritenevano di partecipare a uno show televisivo.

