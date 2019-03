Un giudice federale dell'Alaska ha bloccato il decreto con cui nell'aprile 2017 Donald Trump ha ordinato la ripresa delle trivellazioni nell'Oceano Artico spazzando via il divieto emesso da Obama. Secondo la sentenza il provvedimento è "illegale e privo di valore".

Il bando sulla trivellazione per l'estrazione di gas naturale e petrolio, fortemente voluto dal predecessore del tycoon alla Casa Bianca e contenuto in tre norme del 2016 e 2016, rientrerà quindi in vigore. Il divieto vale anche per alcune aree dell'Oceano Atlantico.

