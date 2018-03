Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La collisione frontale di due vetture ieri nel primo pomeriggio a Schiers, in Prettigovia (GR), ha causato il ferimento di sei persone, tra cui un bimbo di un anno e mezzo.

La strada nazionale A28 è rimasta chiusa al traffico per due ore e mezza per consentire i soccorsi e, in seguito, lo sgombero delle automobili, andate completamente distrutte.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.00 nella località di Fuchsenwinkel, indica oggi la polizia cantonale grigionese in una nota, senza fornire dettagli sulla dinamica del sinistro, che ha coinvolto anche una terza vettura.

Gli occupanti di una delle due auto coinvolte nel frontale, madre e padre del piccolo di un anno e mezzo, nonché il bimbo stesso, sono stati trasportati all'ospedale cantonale di Coira con elicottero e ambulanza. La donna e il bambino hanno riportato lesioni lievi, mentre la diagnosi per l'uomo, ferito alla schiena, non è ancora chiara.

Il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel frontale è rimasto ferito in modo medio-grave, scrive la polizia. È stato ricoverato all'ospedale di Schiers. Gli altri due feriti, leggeri, sono gli occupanti di un terzo veicolo.

