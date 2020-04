Gesto di solidarietà dei dirigenti di Schindler nei confronti dei dipendenti toccati dalle conseguenze del coronavirus: i manager di grado più elevato presso il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili rinunciano al 10% del loro stipendio fisso.

Il denaro andrà a confluire in un fondo destinato al personale in difficoltà per il Covid-19, spiega l'azienda in un comunicato odierno. L'impresa verserà poi di tasca sua lo stesso importo messo a disposizione dai vertici, raddoppiando quindi la cifra. L'iniziativa partirà in maggio ed è previsto che duri sei mesi.

Sempre oggi il gruppo ha fornito le cifre relative al primo trimestre. Il fatturato è sceso (su base annua) del 5% a 2,45 miliardi di franchi, una flessione che in valute locali si limita però solo allo 0,2%. Più netto è stato l'arretramento delle nuove commesse: -8% a 2,72 miliardi (-3% in valute locali). Gli ordinativi in portafoglio ammontavano a fine marzo a 8,98 miliardi (-1,7%).

A livello di redditività, il risultato Ebit si è contratto del 39% a 166 milioni, con il corrispondente margine che scende dal 10,6% al 6,8%. L'utile netto si è attestato a 125 milioni (-37%). I dati sono stati fortemente influenzati da fattori straordinari, come per esempio costi di ristrutturazione di 51 milioni, mette in guardia il gruppo.

Le cifre sono superiori alle attese degli analisti in relazione a ricavi e ordinativi, mentre sono inferiori per quanto riguarda gli utili.

