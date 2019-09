Schindler al centro dell'interesse degli investitori: stando a quanto riferisce il quotidiano economico italiano Il Sole 24 Ore il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili sarebbe nel mirino del concorrente Otis. In borsa il titolo Schindler vola.

Azienda americana presente in tutto il mondo e controllata dal conglomerato United Technologies Corporation, Otis è il numero uno nel comparto degli ascensori, mentre Schindler è il secondo in questo ramo e primo nel campo delle scale mobili. Dovessero fondersi le due entità nascerebbe una realtà con un giro d'affari di ben oltre 20 miliardi di fatturato: nel 2018 Otis ha generato infatti ricavi per 13 miliardi di dollari, Schindler per circa 11 miliardi di franchi.

Alla società elvetica sarebbero però interessati anche altri gruppi, scrive Il Sole 24 Ore. Contattati dalla testata italiana, né Schindler, né Otis, né tanto meno United Technologies hanno voluto prendere posizione sul tema. Stando agli osservatori il settore si trova in fermento, anche per via dei piani di vendita di attività dello stesso tipo da parte del colosso tedesco ThyssenKrupp.

Neuer Inhalt Horizontal Line