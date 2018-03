Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 8.04 16 febbraio 2018 - 08:04

Buoni risultati per Schindler nel 2017: il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili ha registrato lo scorso anno un fatturato in aumento del 5,1% a 10,2 miliardi di franchi (+4,6% in valuta locale) e un utile in crescita del 7,4% a 884 milioni.

Le nuove commesse sono da parte loro progredite del 5,9% a 11 miliardi, mentre l'utile operativo Ebit è salito del 4,8% a 1,2 miliardi di franchi. Il margine operativo è rimasto costante all'11,7%, precisa il gruppo con sede a Ebikon (LU) in una nota odierna.

Schindler afferma che all'Assemblea generale prevista per il prossimo 20 marzo proporrà un dividendo di 4 franchi per ogni azione o partecipazione.

Per il 2018 il fabbricante di ascensori prevede una crescita del fatturato compresa tra il 3 e il 5%.

Neuer Inhalt Horizontal Line