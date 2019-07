Il gruppo siderurgico lucernese Schmolz+Bickenbach abbassa nettamente le sue previsioni circa l'andamento degli affari nel 2019 dopo un calo delle vendite e soprattutto degli utili nel secondo trimestre.

In base a cifre provvisorie pubblicate oggi, la società si attende per il periodo aprile-giugno una contrazione dei volumi di vendita del 16% e del giro d'affari dell'11%. L'utile operativo EBITDA dovrebbe attestarsi a 4,5 milioni, a fronte di 84,9 milioni un anno prima. I risultati definitivi saranno pubblicati il 7 agosto.

In una nota il gruppo afferma che la flessione è dovuta alla crescita economica globale più debole come conseguenza dei conflitti commerciali e delle incertezze politiche. La domanda dai mercati finali più importanti - soprattutto dall'industria automobilistica - è risultata sottotono. Anche le commesse in portafoglio sono ulteriormente diminuite.

