Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 17.09 16 luglio 2018 - 17:09

Johann Schneider-Ammann soddisfatto del suo viaggio in Caucaso

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, al termine del suo viaggio nel Caucaso e in Asia centrale - iniziato l'8 luglio - ha stilato un bilancio positivo.

Lo scopo della missione - ossia quello di individuare le opportunità economiche per le imprese elvetiche nell'ambito dell'iniziativa cinese per una nuova Via della Seta e rinsaldare i rapporti con i Paesi del Gruppo di voto della Svizzera presso le istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, FMI, BERS) - è stato raggiunto, indica un comunicato odierno del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Dall'inizio degli anni Novanta, ossia da quando sono diventati indipendenti, la Svizzera intrattiene contatti regolari con i Paesi dell'Asia centrale in quanto appartengono al suo stesso Gruppo di voto presso le istituzioni finanziarie internazionali di Bretton Woods, in cui si concentra una parte importante delle relazioni elvetiche.

