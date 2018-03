Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Con questo voto abbiamo chiarezza: l'Spd entrerà nel prossimo governo".

Lo ha detto Olaf Scholz, commissario dei socialdemocratici tedeschi, commentando a Berlino il risultato della consultazione della base, che ha votato a favore della Grosse Koalition. Scholz ha sottolineato che l'Spd adesso ha la "forza per governare e portare il paese nella giusta direzione" e "per affrontare il rinnovamento già avviato".

"Non è stata una decisione facile - ha sottolineato Scholz, che ha parlato ai giornalisti senza ostentare particolare soddisfazione. C'è stata una discussione trasparente e aperta sul contratto di coalizione, a cui hanno partecipato molti membri. Un dibattito importante e avvincente. Nella discussione siamo cresciuti ancora insieme e questo ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per governare, e di portare il paese nella direzione giusta. E ci dà la forza per il processo di rinnovamento già avviato".

Scholz ha affermato di essere "molto orgoglioso" della prestazione del partito e della "precisione" con cui si è svolta la consultazione. Un "procedimento democratico molto importante" per il paese, ha aggiunto.

