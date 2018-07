Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 14.26 03 luglio 2018 - 14:26

"L'epoca in cui si poteva ritenere che la Csu fosse un partito responsabile nei confronti dell'Europa è definitivamente finita". Il consenso europeo viene sacrificato alle esigenze delle "urne in Baviera".

Il socialdemocratico Martin Schulz non usa mezze parole nel commentare l'accordo raggiunto dalla Cdu e la Csu.

"La politica della Csu, spinta per lo più dal testosterone di un uomo giovane da un lato e da un trip egocentrico di uno più anziano dall'altro, è interessante per lo più dal punto di vista della psicologia. Ora si torna alla politica", ha affermato. Ma per Schulz "non può accadere che un paio di persone fuori di testa si insultano e offendono reciprocamente per settimane e adesso l'Spd deve decidere in 24 ore".

