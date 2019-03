Sono decine di migliaia i giovani e giovanissimi manifestanti che oggi hanno sfilato a Parigi nel quadro dello sciopero mondiale degli studenti per il clima. Secondo la polizia, le persone scese in piazza sono 29'000, 40'000 secondo gli organizzatori.

Cortei anche in altre città di Francia, come Bordeaux, Montpellier, Nantes o Marsiglia, dove la marcia di circa 5000 giovani si è conclusa dinanzi alla prefettura. Coperti dalle maschere del presidente Emmanuel Macron, del premier Edouard Philippe e del ministro della transizione ecologica François de Rugis, tre attori hanno distrutto una rappresentazione del pianeta a colpi di bastone.

Tra i variopinti cartelli branditi dai ragazzi, "Fai fondere il mio cuore, non la banchisa", "Ecologia prima di economia", "Macron, riscalda Brigitte non il clima", "Make love not Co2".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?